المقاومة اللبنانية تستهدف بصواريخ الكاتيوشا قاعدة خربة ماعر للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية مساء اليوم بصواريخ الكاتيوشا قاعدة خربة ماعر للعدو الإسرائيلي.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة وخصوصاً في بلدة ‏يارون، قصف رجال المقاومة قاعدة خربة ماعر ‏ومرابض مدفعيتها وتموضعات جنود العدو في محيطها بعشرات صواريخ الكاتيوشا ‏وحققوا فيها إصابات مؤكدة”.

واستهدفت المقاومة التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابتها مباشرة ‏مما أدى إلى تدميرها، كما استهدفت ثكنتي ‏راميم ويفتاح بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية ومستوطنة كريات شمونة بصلية من ‏صواريخ الفلق والكاتيوشا وحققت إصابات مباشرة فيها.

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