المقاومة اللبنانية تستهدف بصواريخ الكاتيوشا قاعدة خربة ماعر للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية مساء اليوم بصواريخ الكاتيوشا قاعدة خربة ماعر للعدو الإسرائيلي.
وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة وخصوصاً في بلدة يارون، قصف رجال المقاومة قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وتموضعات جنود العدو في محيطها بعشرات صواريخ الكاتيوشا وحققوا فيها إصابات مؤكدة”.
واستهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابتها مباشرة مما أدى إلى تدميرها، كما استهدفت ثكنتي راميم ويفتاح بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية ومستوطنة كريات شمونة بصلية من صواريخ الفلق والكاتيوشا وحققت إصابات مباشرة فيها.
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