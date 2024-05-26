مصرع 15 شخصاً جراء الفيضانات شمال أفغانستان

كابول-سانا

لقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم، جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة شمال أفغانستان.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات قولها: إن 15 شخصاً على الأقل قتلوا بينهم 10 من عائلة واحدة في ولايتي بدخشان وبغلان، جراء الفيضانات.

ووفقاً لمدير إدارة الكوارث الطبيعية في بغلان هداية الله همدارد فإن 40 منزلاً على الأقل تعرض لأضرار جسيمة.

وخلال الأسابيع الماضية شهدت مقاطعات شمال أفغانستان سيولاً وفيضانات أسفرت عن مصرع أكثر من 400 شخص.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency