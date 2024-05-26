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الدفاعات الروسية تتصدى لهجوم أوكراني بالصواريخ على بيلغورود

2024-05-26

موسكو-سانا

أحبطت قوات الدفاع الجوي الروسي اليوم محاولة النظام الأوكراني تنفيذ هجوم إرهابي بالصواريخ على أهداف في مقاطعة بيلغورود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “تم التصدي اليوم لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام راجمات صواريخ أولخا على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة صاروخين من طراز أولخا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود”.

وكانت الدفاعات الجوية الروسية أسقطت بوقت سابق اليوم عشر مسيرات أوكرانية في مقاطعتي أوريول وكورسك الروسيتين.

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