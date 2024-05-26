افتتاح صيدلية خيرية في حمص دعماً لذوي الشهداء وجرحى الجيش

حمص-سانا

بدعم من مركز التنسيق الروسي في حميميم، تم اليوم افتتاح صيدلية خيرية في حمص لتقديم الدواء بسعر التكلفة لذوي الشهداء والجرحى في الجيش العربي السوري.

وحضر افتتاح الصيدلية نائب رئيس مركز التنسيق الروسي اللواء يوري بوبوف، وشخصيات دينية وأهلية من أبناء المحافظة.

وأعرب عدد من ذوي الشهداء وجرحى الجيش عن ارتياحهم لهذه المبادرة من قبل روسيا الاتحادية الصديقة التي قدمت الكثير من المساعدات في شتى المجالات لسورية خلال سنوات الحرب ضد الإرهاب.

الإعلام الحربي

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