لجنة الانتخابات الإيرانية تعلن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية

طهران-سانا

أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية اليوم فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وذلك بعد استشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي الأسبوع الماضي جراء تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية وعدد من مرافقيهما.

وقالت لجنة الانتخابات في بيان لها: إنه سيتم تسجيل أسماء الراغبين بالترشح للدورة الرئاسية الرابعة عشرة في مقر وزارة الداخلية بدءاً من يوم الخميس القادم وحتى يوم الإثنين الثالث من حزيران المقبل.

وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في حزيران 2025 بعد انتهاء فترة الحكومة الثالثة عشرة ومدتها أربع سنوات إلا أنه وبسبب وقوع حادث الطائرة المروحية واستشهاد الرئيس رئيسي ستقام الانتخابات في الـ 28 من حزيران المقبل.

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