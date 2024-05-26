توقيع مذكرة تفاهم لتقديم خدمات الرعاية بعمر الطفولة المبكرة

دمشق-سانا

وقع المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة مع جمعية قرى الأطفال SOS اليوم، مذكرة تفاهم لتوحيد الجهود في مجال تقديم خدمات الرعاية بعمر الطفولة المبكرة وتطوير واقع الأطفال الأيتام وفاقدي الرعاية الأسرية.

وتهدف المذكرة التي تم توقيعها في مبنى المركز الإقليمي بدمشق إلى التعاون المشترك بين الجانبين وتكامل الجهود لتطوير واقع الأطفال الأيتام وفاقدي الرعاية الأسرية، من خلال تدريب الكوادر من مقدمي الرعاية، وتسهيل الوصول إلى هذه الفئة من الأطفال في حال تطبيق مشاريع مشتركة، والاستفادة من الإمكانيات الأكاديمية والتدريبية والقاعات المجهزة لدى المركز وتدريب كوادر الجمعية.

وتستهدف المذكرة الأطفال بعمر خمس سنوات عبر معايير خاصة من خلال مشروع “استعدوا للالتحاق بالمدرسة”، والأطفال في الرياض العامة.

وفي تصريح للصحفيين عقب التوقيع، ذكرت مديرة المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة سهى بسيسيني أن المذكرة نتاج عن التقاء الأهداف والرؤى الإستراتيجية بين الفريقين لتوحيد الجهود والتعاون المشترك بمجال رعاية الطفولة المبكرة، وتبادل الخبرات الأكاديمية والتربوية بما يدعم الأطفال وتنمية قدراتهم ومساعدتهم على النمو الصحي والمتوازن من كل النواحي.

بدورها رئيسة مجلس إدارة جمعية SOS سمر دعبول أوضحت أن المذكرة تقدم الدعم للكوادر التربوية والتدريسية من خلال التدريب، متمنية أن تكون المذكرة نقطة انطلاق لمزيد من التعاون بين الجانبين.

حضر توقيع المذكرة مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية.

رحاب علي

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