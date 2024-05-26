مظاهرة في شيكاغو للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

واشنطن-سانا

شارك مئات النشطاء وأعضاء المنظمات الحقوقية والقانونية الأميركية، في مظاهرة وسط مدينة شيكاغو بولاية الينوي، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين رفعوا العلم الفلسطيني، واللافتات المطالبة بوقف العدوان وإنهاء الإبادة الجماعية وإدخال المساعدات الإنسانية.

وطالب المحتجون أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بالضغط لإيقاف المساعدات المالية والعسكرية عن كيان الاحتلال التي تستخدم في قتل وقمع الفلسطينيين.

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