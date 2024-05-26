المقاومة الفلسطينية تستدرج قوة صهيونية إلى أحد أنفاق جباليا وتقتل وتصيب وتأسر جميع أفرادها

القدس المحتلة-سانا

استدرجت المقاومة الفلسطينية قوة للعدو الصهيوني إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا شمال قطاع غزة واشتبكت معها من المسافة صفر وقتلت وأصابت وأسرت جميع أفرادها.

وقال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام في المقاومة الفلسطينية: إن حكومة العدو تستمر في سياستها العمياء العبثية في الانتقام والتدمير، وتنتقل من فشل إلى فشل وتبحث عن إنجازات موهومة لتسويق أن مجازرها وضغطها العسكري ضد شعبنا الفلسطيني سيخلق لها انتصاراً أو إنجازاً.

وأشار المتحدث إلى أن آخر فصول الفشل والتخبط الصهيوني هو ما قامت به قوات العدو وما تقوم به حتى الساعة من جرائم مروعة في جباليا ورفح وغيرها حيث تنبش وسط أكوام الركام بحثاً عن رفات بعض أسراها الذين تعمدت قصفهم سابقاً.

وأوضح المتحدث أن المقاومة كانت ولا زالت لقوات العدو بالمرصاد حيث نفذت عشرات العمليات ضدها على مدار أكثر من أسبوعين وكان آخرها عملية مركبة عصر اليوم حيث استدرجت قوة صهيونية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا وأوقعتها في كمين داخل هذا النفق وعلى مدخله.

ولفت المتحدث إلى أن رجال المقاومة اشتبكوا مع أفراد القوة الصهيونية من المسافة صفر كما هاجموا بالعبوات قوة الإسناد التي هرعت إلى المكان وأصابوها بشكل مباشر ومن ثم انسحبوا بعد تفجير النفق المستخدم في هذه العملية بعد أن أوقعوا جميع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح وأسير واستولوا على العتاد العسكري لها.

كما أعلنت المقاومة تدمير ثلاث دبابات للعدو الإسرائيلي من نوع ميركافا بقذائف “الياسين 105 بمدينتي رفح وجباليا في قطاع غزة .

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency