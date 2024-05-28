العرس الزيدلي … أمسية تراثية لفرقة” جنود الخيّال” على مسرح ثقافي حمص

حمص- سانا

نقلت فرقة “جنود الخيّال ” جمهور مسرح قصر الثقافة بحمص إلى أجواء التراث الشعبي لأهالي قرية زيدل عبر لوحات استعراضية تراثية جسدت مراحل وتفاصيل ” العرس الزيدلي”.

الأمسية التي نظمها المسرح القومي في حمص ضمن مشروع الحفاظ على التراث اللامادي السوري أعادت الجمهور إلى العادات والتقاليد الشعبية للأفراح بقرية زيدل قديما وكانت رمزا للبساطة والتميز والتكافل الإجتماعي.

وأدى 30 شاباً وشابة يرتدون الزي التراثي لوحات غنائية راقصة جمعت مراحل العرس ابتداء بالتعليلة والأهازيج والزغاريد مرورا بفقرة الحنة للعرسان وحلاقة العريس وتزيين العروس وإشعال الشموع وانتهاء بالدبكة والزفة.

وأشار فوزي كسيح قائد فرقة جنود الخيّال في تصريح لمراسلة سانا إلى أن العرض يهدف إلى تكريس العادات والتقاليد الشعبية الجميلة وتوريثها للشباب ليحافظوا عليها كونها تشكل الهوية الثقافية والاجتماعية لأهالي القرية في ظل التطور وإيقاع الحياة السريع الذي ساهم في اندثار جزء كبير منها.

ولفت كسيح إلى اختيار الديكور المرافق للعرض بأسلوب بسيط مستوحى من البيئة التراثية للقرية حيث يقام العرس ضمن خيمة كبيرة مفروشة بمجموعة من البسط اليدوية ومزينة بمصبات القهوة والخوابي الفخارية والأدوات التراثية .

رشا محرز

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