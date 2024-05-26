إصابة فلسطينيين اثنين واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطينيان واعتقل آخرون مساء اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق قنابل الغاز السام ما أدى لإصابة طفلة بجروح.

واقتحم مستوطنون بلدة قصرة جنوب نابلس بحماية قوات الاحتلال التي اعتدت على منازل الفلسطينيين بالرصاص ما أدى لإصابة شاب بجروح كما اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين خلال اقتحامها البلدة القديمة ومنطقة واد ماعين بمسافر يطا في الخليل وبلدة اليامون غرب جنين.

من جهة أخرى قطع مستوطنون إسرائيليون 15 شجرة زيتون في قرية ظهر العبد جنوب غرب جنين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency