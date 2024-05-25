الخامنئي: التشييع المهيب للشهداء رئيسي ورفاقه أثبت أن الشعب الإيراني متمسك بمبادئه

طهران-سانا

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي أن التشييع المهيب للشهداء إبراهيم رئيسي وحسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما أثبت أن الشعب الإيراني متمسك بمبادئه وثورته.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن الخامنئي قوله خلال لقائه مع عائلات شهداء الخدمة: “إن العمل من أجل الشعب وخدمته هو أبرز سمات شهداء حادثة تحطم المروحية”، مبيناً أن الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي كان لا يدخر جهداً تجاه بلده وشعبه.

وفيما يتعلق بما روج له الأعداء من دعايات وادعاءات مضللة بشأن ابتعاد الشعب عن الجمهورية الإسلامية ومبادئها شدد الخامنئي على أن ما شهدناه خلال الأيام الماضية أثبت عملياً للعالم أن الشعب الإيراني ما زال متمسكاً ووفياً لمبادىء الثورة وشعاراتها وقيمها.

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