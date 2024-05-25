القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها حررت بلدة أرخنغيلسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: إن وحدات من القوات الروسية حررت بنتيجة العمليات العسكرية الناجحة، بلدة أرخنغيلسكوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت العديد من الهجمات المضادة، موضحة أنها تمكنت من تكبيد القوات الأوكرانية خسائر بنحو 1500 عسكري خلال الساعات الـ 24 الماضية، بمناطق متفرقة في نطاق العملية الخاصة.

واستهدفت المقاتلات والمدفعية وسلاح الصواريخ الروسي تجمعات من الجنود والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 113 منطقة، فيما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 25 طائرة مسيرة، وتصدت لقنبلة جوية موجهة فرنسية الصنع و3 صواريخ مضادة للرادار أمريكية الصنع.

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