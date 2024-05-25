مقتل ثلاثة أشخاص بينهم أمريكيان في هجوم لمسلحين بهايتي

بورت أو برانس-سانا

قتل ثلاثة أشخاص بينهم زوجان أمريكيان في هجوم استهدفهم بعاصمة هايتي بورت أو برانس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر محلية قولها: إن “الأمريكيين اللذين قتلا والشخص الذي كان برفقتهما يعملون في هايتي ضمن مجموعة تبشيرية أمريكية من ولاية أوكلاهوما”.

بدوره أفاد متحدث باسم الشرطة بتعرض مقر المجموعة لهجوم أفراد من العصابات المسلحة دخلوا المنزل ونهبوه قبل أن يقتلوا الأشخاص الثلاثة، مؤكداً فتح تحقيق في الحادث.

يذكر أن هايتي تشهد موجة من الاضطرابات وأعمال العنف منذ أشهر طويلة، حيث تسيطر العصابات المسلحة على أغلب مناطق العاصمة بورت أو برانس وبعض المناطق من البلاد.

وإضافة إلى الأزمة الأمنية والإنسانية تشهد البلاد فراغاً في السلطة بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في عام 2021 واستقالة رئيس الوزراء أريئيل هنري تحت ضغط العصابات المسلحة في آذار الماضي.

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