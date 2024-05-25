موسكو: سنرد بشكل مناسب على أي عمل عدائي في مجال أمن المعلومات

موسكو-سانا

أعلن رئيس دائرة الخارجية الروسية للأمن المعلوماتي الدولي أرتور لوكمانوف أن روسيا سترد بالشكل المناسب على أي عمل عدائي ضدها في مجال أمن المعلومات.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لوكمانوف قوله اليوم: ” تعمل واشنطن منذ وقت بعيد على تطوير أساليب الحرب الهجينة ضد روسيا، حيث جعلت أوكرانيا ساحة رئيسية لقراصنتها الذين يشنون عمليات سيبرانية تخريبية ضد روسيا برعاية من حلف شمال الأطلسي الناتو”، كاشفاً عن قيام “الناتو” بتشكيل شبكة من المختبرات السيبرانية على طول حدود روسيا في إستونيا ولاتفيا وفنلندا ورومانيا، ومستقبلاً في جورجيا ومولدوفا أيضاً.

وحذر لوكمانوف من قيام الولايات المتحدة بالترويج بنشاط لمواقفها العدوانية على الجبهة الدبلوماسية وفي الأمم المتحدة وعبر الصليب الأحمر الدولي وغيرها من المنظمات الدولية، محاولة بذلك تبرير استخدام القوة ضد الدول بزعم الرد على الهجمات السيبرانية، إضافة إلى قيامها بتوجيه اتهامات كاذبة في هذا المجال، مؤكداً أن هذه السيناريوهات ستؤدي لتصعيد خطير.

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