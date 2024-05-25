ألبانيز تدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على “إسرائيل” وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها

جنيف-سانا

دعت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على “إسرائيل ” ، وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها، حتى تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية.

وقالت ألبانيز في تدوينة لها على منصة “إكس”، نقلتها وكالة وفا ” إن “إسرائيل” كثّفت هجماتها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية بوقف العملية في المدينة “.

وأضافت: ” إسرائيل” لن توقف هذا الجنون حتى نقوم نحن بوقفه.

وتابعت ألبانيز: “يجب فرض عقوبات على “إسرائيل” وحظر تزويدها بالأسلحة، وتعليق العلاقات السياسية والدبلوماسية معها، حتى تتوقف عن هجومها”، وقالت:” الأنباء التي تصلنا عن المحاصرين في رفح مروعة”.

يذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت يوم أمس أمراً يطالب كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بشكل فوري، وضمان وصول لجان التحقيق الأممية إلى القطاع للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency