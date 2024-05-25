تضامناً مع الشعب الفلسطيني.. محتجون يابانيون يطالبون واشنطن بوقف دعمها لـ “إسرائيل”

طوكيو-سانا

احتشد مئات المواطنين اليابانيين اليوم أمام السفارة الأمريكية في طوكيو احتجاجاً على دعم واشنطن لـ “إسرائيل”، وتزويدها بالأسلحة التي تقتل الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وطالب المحتجون اليابانيون خلال المظاهرة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتوقف عن دعم جرائم الإبادة الجماعية، وحملوا لافتات كتب عليها “على الولايات المتحدة ألا تتواطأ مع الإبادة الجماعية الإسرائيلية” و”أوقفوا غزو رفح”، والتوقف عن استيراد الطائرات الهجومية بدون طيار إسرائيلية الصنع.

واعتبر متحدثون باسم المتظاهرين وفق ما نقل موقع RT أن أمريكا جلبت العار لنفسها من خلال دعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهجمات الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

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