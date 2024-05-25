سياسي سلوفاكي: لا يمكن الصمت على ما ترتكبه “إسرائيل” في قطاع غزة

براغ-سانا

وصف المستشار السياسي لرئيس الحكومة السلوفاكية والمحلل السياسي البارز إدوارد خميلار قطاع غزة بأنه الآن “يمثل ضمير العالم”، مشدداً على استحالة الصمت عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

وأكد خميلار في منشور له على شبكة التواصل الاجتماعي بعد اجتماعه بسفيرة فلسطين لدى سلوفاكيا صفاء الخالدي أن ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو بتقييم الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان عملية إبادة، وبالتالي لا يمكن النظر بصمت إلى ما يجري فيها، مشدداً على أن الحد الأدنى لما يجب القيام به الآن هو المطالبة بإنهاء الحصار والحرب على غزة بشكل تام ونهائي، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف كل أنواع التجارة بالأسلحة مع “إسرائيل”.

وأوضح خميلار أن الشعب الفلسطيني يخوض كفاحاً عادلاً من أجل حريته، وأن ما تقوم به “إسرائيل” عملية قتل ممنهج للفلسطينيين.

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