تنظيم 43 ضبطاً تموينياً في درعا خلال الأسبوع الحالي

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال الأسبوع الحالي 43 ضبطاً تموينياً بحق مخابز خاصة ومحطة وقود وفعاليات تجارية مختلفة.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت 3 مخابز في درعا بسبب الإخلال بمواعيد العمل و 3 بمدينة الحراك بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز ومحطة وقود بسبب مخالفة التعليمات والأنظمة بقطع البطاقات الإلكترونية أيام العطل الرسمية.

وأضاف الصياصنة: إن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبطين بحق محلي مواد غذائية في إزرع وملابس بدرعا بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، و23 ضبطاً بحق محال ألبسة وسمانة ودهانات وموبايلات وبهارات وبسكويت في إزرع وخبب والصنمين والمسمية ودرعا وجباب وإنخل والحارة وتبنة وغباغب بمخالفة إبراز فواتير غير نظامية وعدم إبراز فواتير، إضافة إلى تنظيم ضبوط بحق محال إكسسوارات وألبسة ومواد غذائية وحلويات في مدينتي درعا وإزرع بمخالفة عدم وجود سجل تجاري.

قاسم المقداد

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