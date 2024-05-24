المقاومة العراقية تستهدف للمرة الثانية اليوم موقعاً للعدو الإسرائيلي في أم الرشراش المحتلة

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية للمرة الثانية اليوم موقعاً للعدو الإسرائيلي في إيلات “أم الرشراش” المحتلة بوساطة الطيران المسير.

وقالت المقاومة في بيان: إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مقاتلو المقاومة في العراق مساء اليوم هدفاً حيوياً للعدو في إيلات “أم الرشراش” بوساطة طائرتين مسيرتين”، مؤكدة استمرارها في دك معاقل الأعداء.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت صباح اليوم موقعاً للعدو الإسرائيلي في إيلات “أم الرشراش” بوساطة الطيران المسير.

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