موشحات وقدود حلبية لكورال سيدات النغم على مسرح ثقافي حمص

حمص-سانا

أحيا كورال “سيدات النغم” بقيادة المايسترو “بشر عيسى” ومشاركة عازفي التخت الشرقي أمسية غنائية تراثية بعنوان “حلبيات”، ضمت باقة مميزة من القدود والموشحات الحلبية على مسرح قصر الثقافة بحمص.

الأمسية التي نظمها المسرح القومي بحمص أبرزت دور المرأة العربية في المشهد الموسيقي عبر كورال يحتضن 35 سيدة تتراوح أعمارهن بين 35 و55 عاماً منهن الطبيبة والمهندسة والمعلمة والمحامية والأستاذة الجامعية وربة المنزل.

وقدم الكورال خلال الحفل توليفة متفردة ضمت تسع موشحات من أجمل وأصعب الموشحات الحلبية أغلبها من تلحين “عمر البطش وعبد القادر حجار وبكري الكردي” وثلاث وصلات قدود حلبية تنقلت بين مقامات موسيقية شرقية مختلفة من” حجاز وبيات ونكريز ونهاوند” أظهرت جماليات المقام العربي الشرقي بأنامل فرقة “التخت الشرقي” المؤلفة من ستة عازفين موسيقيين من طرطوس وحمص.

وفي تصريح لسانا الثقافية أشار مؤسس الكورال المايسترو بشر عيسى إلى أن الكورال متخصص في غناء التراث العربي، ويهدف إلى إعادة إحياء التراث الموسيقي لبلاد الشام والمحافظة عليه وتكريس الغناء العربي باللغة الفصحى.

ولفت إلى أن الكورال يعمل بتقنية جديدة تعتمد على تطبيق التدريبات الصوتية الغربية “الأوبرالية” على الحرف العربي لجمع الأصوات وتوحيدها والغناء بأسلوب عميق وجاد نحو تكريس ثقافة الغناء الجماعي.

يشار إلى أن كورال سيدات النغم تأسس في مدينة طرطوس عام 2022 وتم إطلاقه بعد عام من التدريب في تشرين الثاني 2023 ويتبع إلى جمعية أصدقاء الموسيقا في طرطوس التي تأسست عام 2016.

رشا محرز

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