بيسكوف: أسلحة الغرب لكييف لن تحول دون تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن أي سلاح يقدمه الغرب للنظام الأوكراني لن يغير مجرى العملية الروسية الخاصة التي ستحقق كل أهدافها.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله في تصريح صحفي اليوم: “إن الدول الغربية ترتكب مزيداً من الاستفزازات، وتعمل باستمرار على تصعيد الوضع، ونحن نعلم أن هناك بين أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين الكثير من الرؤوس الساخنة الذين يعتبرون أن من واجبهم صب المزيد من الزيت على النار”، محذراً من أن الموقف الغربي غير المسؤول على الإطلاق خطير في عواقبه.

وأوضح بيسكوف أنه أصبح من الواضح الآن لجميع المتخصصين أنه لا توجد أسلحة غربية قادرة بطريقة أو بأخرى على قلب مجرى الأحداث في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مؤكداً أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن تفعله هذه الأسلحة هو تدمير أوكرانيا.

وشدد المتحدث الروسي على أن روسيا تواصل العملية العسكرية الخاصة وستفعل ذلك حتى تحقيق جميع أهدافها.

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