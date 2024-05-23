القوات العراقية تقبض على 8 إرهابيين في كركوك

بغداد-سانا

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية القبض على 8 إرهابيين في محافظة كركوك شمال البلاد.

وقالت الوكالة في بيان اليوم: “بناء على معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية نفذت مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في محافظة كركوك عمليات نوعية منفصلة، أسفرت عن إلقاء القبض على 8 مطلوبين، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”.

وأضاف البيان: إن “الإرهابيين أقروا بقيامهم بالعديد من الأعمال الإرهابية”.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على إرهابيين اثنين غرب محافظة نينوى.

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