القوات العراقية تقبض على 8 إرهابيين في كركوك

بغداد-سانا
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية القبض على 8 إرهابيين في محافظة كركوك شمال البلاد.
وقالت الوكالة في بيان اليوم: “بناء على معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية نفذت مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في محافظة كركوك عمليات نوعية منفصلة، أسفرت عن إلقاء القبض على 8 مطلوبين، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”.
وأضاف البيان: إن “الإرهابيين أقروا بقيامهم بالعديد من الأعمال الإرهابية”.
وفي وقت سابق اليوم أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على إرهابيين اثنين غرب محافظة نينوى.
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