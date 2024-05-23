كولومبيا تعلن بدء إجراءات افتتاح سفارة في فلسطين

بوغوتا-سانا

أوعز الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو لوزارة خارجية بلاده بفتح سفارة لها في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية لويس موريلو في تصريح للصحفيين اليوم: “إن إجراءات افتتاح السفارة في فلسطين قد بدأت”، مضيفاً: “الرئيس بيترو أصدر تعليماته بفتح سفارة في رام الله، وستكون خطوتنا التالية في هذا الاتجاه”.

وأوضح الوزير أن قرارات الأمم المتحدة واتفاق أوسلو “نصت على حل الدولتين”، وأعرب عن يقينه بأن دولاً أخرى ستنضم لقافلة البلدان التي اعترفت بدولة فلسطين كدولة كاملة.

وكانت النرويج وإيرلندا وإسبانيا أعلنت أمس اعترافها رسمياً بدولة فلسطين اعتباراً من الـ 28 من أيار الجاري.

وكان الرئيس الكولومبي السابق خوان مانويل سانتوس اعترف بدولة فلسطين في الـ 3 من آب عام 2018.

وأعلنت كولومبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي في الـ 3 من أيار الجاري بسبب استمرار عدوانه على قطاع غزة، وأكد الرئيس الكولومبي أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري دعا بيترو المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو.

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