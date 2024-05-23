الهباش: تصعيد الاحتلال اعتداءاته على المسجد الأقصى اعتداء صارخ على المقدسات

القدس المحتلة-سانا

حذر قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش من خطورة تصعيد الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على المسجد الأقصى، ما يشكل اعتداءً صارخاً على المقدسات، وانتهاكاً للقانون الدولي، ومحاولةً لصرف الأنظار عن مجازره المتواصلة في قطاع غزة.

وأكد الهباش في تصريح اليوم نقلته وكالة وفا أن اقتحام الوزير في حكومة الاحتلال الإرهابية إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك أمس جاء كخطوة انتقامية رداً على قرار اعتراف دول النرويج واسبانيا وإيرلندا بدولة فلسطين، ومحاولة لفرض وقائع جديدة من شأنها إدخال تغييرات حاسمة على واقع المسجد التاريخي والقانوني وتهويده.

ولفت الهباش إلى أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال يوفر له غطاءً لمواصلة جرائمه، مشدداً على أن مخططاته للسيطرة على المسجد الأقصى والقدس المحتلة لن تُقابل إلا بالتصدي والصمود من قبل الشعب الفلسطيني.

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