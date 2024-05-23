إخماد حريقين امتدا على مساحة 35 دونماً بريف السويداء

السويداء-سانا

أخمد عناصر الإطفاء في السويداء اليوم حريقين اندلعا في بلدة القريا، وعلى طريق بلدة الكفر، وامتدا على مساحة 35 دونماً.

وذكر قائد فوج إطفاء السويداء فادي الداوود في تصريح لمراسل سانا أنه تم الإبلاغ عن نشوب حريق حراجي في بلدة القريا، وتوجهت آلية الإطفاء إلى المكان مباشرة، وبالتعاون مع وحدة إطفاء مدينة صلخد تم إخماد النيران التي امتدت على مساحة 20 دونماً مزروعة بأشجار اللوز والنخيل ودوالي العنب.

وبين الداوود أن عناصر الفوج ومديرية الدفاع المدني أخمدوا أيضاً حريقاً حراجياً على طريق الكفر بلغت مساحته 15 دونماً.

عمر الطويل

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