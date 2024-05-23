وزير النقل يتفقد سير التحضيرات لنقل حجاج بيت الله الحرام عبر مطار دمشق

دمشق-سانا

تفقد وزير النقل المهندس زهير خزيم سير الإجراءات والتحضيرات والأعمال التي تقوم بها وزارة النقل لتأمين نقل حجاج بيت الله الحرام لهذا العام عبر السورية للطيران ومن مطار دمشق الدولي والتي ستبدأ بالمغادرة خلال الأسبوع القادم.

واطلع الوزير خزيم خلال جولة ميدانية برفقة المعنيين على الأعمال اللوجستية والخدمية والفنية، وأعمال التأهيل والصيانة والتجهيزات والمعدات وكل التحضيرات التي نفذتها المؤسسة العامة للطيران المدني ومؤسسة الخطوط الجوية السورية، بدءاً من لحظة قطع التذكرة والحجز، وصولاً إلى الصالات المخصصة للحجاج في المطار والإجراءات المتبعة لكل حاج وصولاً لبوابات المغادرة ومنها لمتن الطائرة.

وأكد الوزير على حسن اتخاذ كل الإجراءات بشكل مدروس بالتعاون مع وزارة الأوقاف وجهودها الكبيرة في إدارة هذا الملف الذي يتم هذا العام بعد غياب يقارب الـ 12 عاماً، مشيراً إلى التسهيلات والدعم الذي وفرته الحكومة لتقديم كل الخدمات للحجاج السوريين بكل سهولة وراحة وإجراءات مبسطة مع تضافر جهود الجهات في وزارات الأوقاف والصحة والداخلية والسياحة والمالية لنجاح العمل وعلى مدار الساعة بطواقم عمل متخصصة.

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