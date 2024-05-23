باقري كني: المقاومة أذلت الكيان الصهيوني عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيرانية بالإنابة علي باقري كني أن المقاومة أذلت الكيان الصهيوني ليس في الميدان فحسب، بل جعلته يتجرع مرارة الهزيمة على الصعد السياسية والحقوقية والدبلوماسية.

وخلال لقائه عدداً من قادة فصائل المقاومة الفلسطينية ممن يزورون طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما الشهداء، أثنى باقري كني على المقاومة الشجاعة للشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني.

وأشار باقري كني إلى أن المقاومة ليست شعاراً أو تكتيكاً بل هي قضية مبدأ، مشدداً على أن إيران ستبذل قصارى جهدها للذود عن الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال ووقف الجرائم الصهيونية بحقه.

بدورهم حيا قادة فصائل المقاومة الفلسطينية ذكرى الشهيد عبد اللهيان ونوهوا باهتمامه ونشاطه الخاص في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وفي إقامة جسور التواصل مع الدول العربية والإسلامية.

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