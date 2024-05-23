المقاومة اللبنانية تستهدف بصواريخ الكاتيوشا مقراً قيادياً للاحتلال الإسرائيلي في قاعدة بيت هيلل

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية بعشرات صواريخ الكاتيوشا اليوم الاحتلال الإسرائيلي في مقر قيادة كتيبة السهل التابعة للواء 769 بقاعدة بيت هيلل.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة ورداً على ‏الاغتيال الذي قام به العدو الصهيوني في كفردجال وإصابة الأطفال وترويعهم قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية اليوم مقر قيادة كتيبة السهل التابعة للواء 769 في ‏قاعدة بيت هيلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا وفلق”.

كما تمكنت المقاومة أيضاً من استهداف تجهيزات تجسسية للكيان الصهيوني في موقع “الراهب”.

وفي وقت سابق حققت المقاومة إصابة مباشرة للاحتلال في موقع المطلة.

ولقي مقر قيادة الفرقة 91 التابع للاحتلال الإسرائيلي والمستحدث في قاعدة “إيليت” ضربات من المقاومة بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على اعتداء كفردجال.

يذكر أن اعتداء كفردجال وقع صباح اليوم عندما قصفت مسيرة صهيونية سيارة على طريق كفردجال قضاء النبطية جنوب لبنان، ما أدى إلى احتراقها وإصابة طفل في حافلة مدرسية كانت تمر بالقرب منها.

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