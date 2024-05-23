تحية لروح الباحث قجة وبالذكرى المئوية لتأسيسها… معرض فني بجمعية العاديات باللاذقية

اللاذقية-سانا

احتضنت جمعية العاديات في اللاذقية المعرض الفني التشكيلي الذي حمل عنوان جذر وفروع كتحية لروح الباحث الدكتور محمد قجة بالتزامن مع مناسبة ذكرى مرور مئة عام على تأسيسها.

وشارك بالمعرض الذي أقيم في مقر الجمعية 22 فناناً وفنانة يمثلون أجيالاً مختلفة قدموا 28 عملاً فنياً وعملين نحتيين تناولت بمجملها قضايا إنسانية واجتماعية، إضافة إلى تصوير الطبيعة والخط العربي عكسوا من خلالها الفن والإبداع بصورة بصرية فنية جميلة تراوحت ما بين الواقعية والتجريد.

وتخلل المعرض محاضرة للفنان والباحث التشكيلي رئيس مكتب المعارض المركزي حسين صقور بعنوان (صقور الفينيق ما بين الواقعية والتجريد) سلط فيها الضوء على الصراع ما بين أنصار الواقعية والتجريد وأثره ودوره في تحريك عجلة الفن وفق مفهوم كل فنان، مستعرضاً القيم الجمالية والإبداعية في كلتا المدرستين عبر تحليل سيكيولوجي، إضافة لسرد تاريخي يعكس تطور مفهوم وماهية العمل التشكيلي والغاية منه وأهمية مواكبته للزمان.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح صقور أن الغاية من إقامة المعرض جمع أعمال واقعية لفنانين شباب، إضافة إلى أعمال ذات طابع تجريدي لفنانين لهم باع طويل في هذا المجال، وتشكيلات خطية تعكس جذور الفن على الأرض العربية، لافتاً إلى أن الفن التشكيلي بأساليبه واتجاهاته المختلفة هو انعكاس لتنوع الثقافات في المجتمعات الإنسانية وتطور الشعوب والمجتمعات والذي يقاس بقدرتها على احتواء هذا التنوع وفهم مكامن الإبداع.

وجاءت مشاركة الفنانة التشكيلية والنحاتة ابتسام خدام بعملين نحتيين الأول لأنثى تبحث عن ذاتها وتحطم القيود والعراقيل التي تحد من إبداعها، والثاني رمزي يعبر عن الحكمة والهدوء والشجن.

أما الفنانة التشكيلية مثيلاً سرحيل فجاءت مشاركتها بعمل زيتي يجسد الأمومة وقدسية المشاعر التي تحملها، فيما شارك الفنان جعفر علي بلوحة واقعية وألوان زيتية، معبراً عن النرجسية والرقة للأنثى، وقدمت الفنانة علا إبراهيم لوحة تمثل الزي التقليدي للمرأة بألوان مفعمة بالحيوية والتفاصيل المبهرجة التي تدل على جمال شخصية المرأة بأسلوب الواقعية الرمزية.

وأشار الباحث التاريخي ونائب رئيس جمعية العاديات بسام جبلاوي إلى أن الجذر بالنسبة لجمعية العاديات يتمثل بالباحث الراحل الدكتور محمد قجة الذي يعد وفق تعبيره قلعة حلب الثانية، مشيراً إلى أن المعرض استقطب واحتضن تعابير الدهشة والسرور والفرح لوجوه تتأمل الإبداع في الحركة التشكيلية التي تنهض بالمشهد الثقافي متمثلة بالفن التشكيلي في المحافظة.

غفار ديب

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency