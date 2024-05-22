في وزارة الصحة… مناقشة سبل تطبيق مشروع السجل الصحي الوطني الإلكتروني

دمشق-سانا

سبل تطبيق مشروع السجل الصحي الوطني الإلكتروني كانت محور اجتماع العمل الذي عقد في وزارة الصحة اليوم.

وتضمن الاجتماع عرضاً تقديمياً حول المشروع من ناحية دراسته وتطبيقه والتحديات والفرص التي يتيحها.

كما ناقش المشاركون خطة المشروع، إضافة إلى تحديد خطة مستقبلية لتنفيذ السجل الصحي الوطني الإلكتروني، لافتين إلى خصوصية العمل الطبي وضمان تنفيذه وفق القوانين الناظمة.

وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أكد أهمية التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الرقمية في قطاع الصحة، لرفع مستوى دقة وتكامل خدمات هذا القطاع وتخديم المواطنين بأفضل طريقة ممكنة.

شارك في الاجتماع معاونا وزيري الصحة والاتصالات والتقانة والمديرون المركزيون في وزارة الصحة وعدد من المعنيين.

راما رشيدي

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