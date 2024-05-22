صيانة محطة تحويل باروحة في تلكلخ بحمص

حمص-سانا

أجرت الشركة العامة لكهرباء محافظة حمص الصيانة اللازمة لمركز تحويل أبو عبد السلام في حي الأرمن واستبدال الكابلات وصيانة الشبكة ومد خمس خطوط في الحي نفسه.

كما نفذت الشركة صيانة شاملة لمحطة تحويل باروحة في تلكلخ شملت جميع خلايا 20 ك.ف في المحطة، حيث تم مسح جميع العوازل والبارات ومحولات التيار والتوتر والقواطع من الغبار وتبديل لقم متآكلة وتبديل زيت العزل للقواطع الآلية الزيتية وتفقد نقاط التوصيل وأوامر التحكم وقيم الحمايات الإلكترونية المركبة ضمن خلايا 20 ك.ف.

الجدير بالذكر أن عدد محطات التحويل في حمص التي تمت صيانتها منذ بداية شهر آذار لتاريخه 10 محطات تحويل، وإنجاز العمل مستمر حسب خطة الصيانة الدورية السنوية لعام 2024، فضلاً عن إعادة خط توتر متوسط المقسم إلى الخدمة بعد صيانة عازل على قاطع 20 في مركز تحويل ابن دلف حي الخالدية.

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