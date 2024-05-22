الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة في دونيتسك ويسقط 34 مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت خلال الساعات الـ 24 الماضية من تحرير بلدة كليشييفكا في دونيتسك وصد هجمات قوات نظام كييف وإسقاط 34 مسيرة، وتدمير أسلحة غربية الصنع على مختلف المحاور.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة بأن وحدات من قواتها حررت بلدة كليشييفكا في أراضي دونيتسك، وهي إحدى البلدات القليلة التي سيطر عليها الجيش الأوكراني خلال هجومه المضاد الفاشل الصيف الماضي وأن خسائر القوات الأوكرانية تجاوزت 365 عسكرياً.

وحسب الوزارة تقدمت وحدات عسكرية روسية إلى عمق الدفاعات الأوكرانية في خاركوف وصدت 3 هجمات مضادة، فيما بلغت خسائر قوات كييف نحو 255 جندياً.

وذكرت الوزارة أن قواتها استهدفت مواقع أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وحسنت وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك وصدت 7 هجمات مضادة، كما أصابت قوات ومعدات معادية في زابوروجيه وخيرسون وأوقعت خسائر كبيرة في صفوف تلك القوات.

ووفقاً للوزارة تمكنت القوات الروسية من إصابة تجمعات للقوات والمعدات الحربية الأوكرانية في أكثر من 100 منطقة وإسقاط 34 طائرة دون طيار.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency