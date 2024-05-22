ضبط 17 برميل كونسروة فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق معملي كونسروة لتخزينهما 17 برميلاً احتوت على مواد فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وأوضح مدير المديرية نائل إسمندر أنه تم ضبط معمل كونسروة في منطقة عربين يحتوي على 4 براميل زيتون أسود تحتوي على حشرات وديدان، إضافة إلى طبقة سميكة من العفن ذات الرائحة الكريهة، و10 براميل من دبس البندورة متغيرة اللون، وتوجد عليها فقاعات ناتجة عن التخمر والتعفن وجميعها لا يوجد عليها أي مواصفات.

كما تم ضبط معمل لصناعة الكونسروة في منطقة السيدة زينب فيه 3 براميل بوزن إجمالي 120 كغ من مادة الفطر تحتوي على حشرات وديدان.

وأشار إسمندر إلى أنه تم حجز الكميات لإتلافها أصولاً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

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