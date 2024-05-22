المقاومة الفلسطينية توقع عدداً من قوات الاحتلال قتلى ومصابين شمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أوقعت المقاومة الفلسطينية اليوم عدداً من قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلى ومصابين شمال قطاع غزة، ودمرت عدة آليات جنوبه.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “في عملية مركبة تمكن مقاتلونا من إيقاع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود في كمين ليلي، بعد استهدافها بعبوة رعدية وإلقاء القنابل اليدوية، وفور حضور قوة الإنقاذ قام المقاتلون بتفجير عبوة شواظ فيها، وأوقعوا أفراد القوتين بين قتيل ومصاب قرب مدرسة شمال بيت حانون شمال القطاع”.

وأضافت المقاومة: إن المقاتلين تمكنوا من قنص 3 جنود للاحتلال شمال بيت حانون، واستهدفوا بقذائف “الياسين 105″ و”عبوة شواظ” دبابة ميركافا وثلاث جرافات جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

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