متطرفون يهاجمون طلبة اعتصموا نصرة لفلسطين في جامعة ميلانو الإيطالية

روما-سانا

هاجم متطرفون مؤيدون للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الطلاب المعتصمين في جامعة ميلانو الإيطالية نصرة للشعب الفلسطيني ورفضاً للعدوان على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة ميلانو كورير أن نشطاء من مجموعة تدعى “لوتا كومونيستا” المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي هاجمت الطلبة الذين يعتصمون منذ حوالي 10 أيام في مخيم أقاموه داخل الحرم الجامعي دعماً للقضية الفلسطينية ورفضاً للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وللمطالبة بإنهاء الاتفاقيات بين الجامعة والجامعات الإسرائيلية.

وأظهرت مقاطع فيديو قيام المتطرفين بالاعتداء على الطلبة وتحطيم المقاعد وتمزيق اللافتات التي يرفعونها.

من جهته هدد رئيس الجامعة إيليو فرانزيني الطلاب المؤيدين لفلسطين وطالبهم بإنهاء الاحتجاج بذريعة احتلالهم المساحات الداخلية للجامعة ما يقوض التخطيط العادي للأنشطة المؤسسية.

وتستمر الاحتجاجات والاعتصامات الطلابية المؤيدة لفلسطين في العديد من الجامعات العالمية، وخصوصاً في الولايات المتحدة والدول الغربية.

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