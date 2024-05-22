استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في اليوم الـ 229 للعدوان على غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 229 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف تجمعاً للنازحين في بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين معظمهم أطفال، بينهم طفل خرج من رحم والدته.

كما ارتقى 6 شهداء وأصيب آخرون جراء قصف صاروخي من طيران الاحتلال لمنزل في منطقة الفالوجا بجباليا شمال القطاع.

إلى ذلك، قصف طيران الاحتلال ومدفعيته منازل الفلسطينيين في حيي الزيتون وتل الهوى في مدينة غزة وسط القطاع، وتل السلطان في مدينة رفح جنوبه، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35647 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79852 في حصيلة غير نهائية وفق وزارة الصحة الفلسطينية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency