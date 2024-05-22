يوم جديد من عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا
أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:
المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”
المزيد من الصور والفيديوهات على قناة التلغرام
– المقاومة الفلسطينية تستهدف ناقلة جند للعدو الصهيوني بقذيفة “تاندوم” جنوب شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
– استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في اليوم الـ 229 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة
– المقاومة الفلسطينية تستهدف جرافتين عسكريتين للاحتلال الإسرائيلي في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: 10 شهداء معظمهم أطفال في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً للنازحين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.