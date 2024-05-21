غانتشيف: القوات الروسية سيطرت على مواقع جديدة في مقاطعة خاركوف

موسكو-سانا

أكد رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، اليوم أن القوات الروسية حررت الجزء الشمالي من مدينة فولشانسك بالكامل.

ونقل موقع RT عن غانتشيف قوله في تصريح: إن “القوات الروسية تسيطر على نحو 40 بالمئة من المدينة، وتمكنت من التوغل في عمق الدفاعات الأوكرانية، وطرد قوات نظام كييف من المنطقة”، مشيراً إلى أن هذه القوات مستمرة في التقدم نحو نهر فولشيا، الذي يقسم المدينة إلى قسمين.

ولفت غانتشيف إلى أن فولشانسك هي النقطة الأكثر سخونة حالياً في المنطقة، فيما تستمر المعارك على باقي المحاور.

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