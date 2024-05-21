بدء الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة في إيران

طهران-سانا

انطلقت اليوم فعاليات الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة في إيران في المبنى القديم لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني بالعاصمة طهران.

ويحضر الفعاليات حسب وكالة إرنا الرسمية للأنباء النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر الذي يتولى المهام التنفيذية للبلاد بعد استشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي، وأمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية في إيران محسني ايجئي وعدد من وزراء الحكومة.

وتم وضع باقتين من الزهور على المقعدين الفارغين لرئيس الجمهورية الشهيد رئيسي، وإمام الجمعة في تبريز محمد علي آل هاشم.

يذكر أن انتخابات مجلس خبراء القيادة لانتخاب 88 نائباً جرت في 1 آذار الماضي بالتزامن مع انتخابات مجلس الشورى الإسلامي.

وتم تشكيل مجلس خبراء القيادة بهدف اختيار القيادات ومراقبة أدائها، وهو يتكون من 88 عضواً من المؤهلين الذين لهم مهام جسيمة في هيكل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومهمته الأساسية انتخاب قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومراقبة أدائه.

ومدة ولاية هذا المجلس 8 سنوات، ويتم انتخاب أعضائه بالاقتراع المباشر من الشعب، وتجري هذه الانتخابات على أساس المحافظات، ويكون كل شخص ممثلاً عن محافظة.

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