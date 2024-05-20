المقاومة اللبنانية تستهدف 11 موقعاً وتجمعاً للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

نفذت المقاومة اللبنانية اليوم 11 عملية استهداف لمواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية وشمال فلسطين المحتلة، محققة فيها إصابات مباشرة وموقعة أفراده بين قتيل ومصاب.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة ورداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء على بلدة ‌‏الناقورة، استهدف مقاتلونا بصاروخ بركان ثقيل مقر الفرقة 91 للعدو الإسرائيلي في ثكنة برانيت، ‌‏ما أدى إلى تدمير جزء منها وإصابة عدد من جنود العدو واشتعال النيران فيها”. ‏

كما استهدفت المقاومة مواقع الراهب و‏راميا والمطلة وثكنة زبدين للعدو الإسرائيلى بالأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مباشرة واستخدمت قذائف المدفعيّة باستهداف موقعي ‏المالكية و‏المرج وانتشار لجنود العدو في محيطه، وحققت فيها إصابات مباشرة.‏

وأعلنت المقاومة استهدافها بصواريخ بركان ثكنة ‏راميم وأصابتها مباشرة، و‌‏بالصواريخ الموجهة مركزاً لتجمع جنود العدو الإسرائيلي على المدخل الشرقي لقرية الغجر المحتلة، وأصابته بشكل مباشر موقعة إياهم بين قتيل ومصاب.

واستهدفت المقاومة بالأسلحة الصاروخية موقع جل العلام وأصابته بشكل مباشر. ‏

وكانت المقاومة اللبنانية نفذت أمس عمليات ناجحة على عدة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي محققة إصابات مؤكدة.

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