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رئيس هيئة الأركان الإيرانية يكلف فريقاً مختصاً بالتحقيق في تحطم مروحية الرئيس رئيسي

2024-05-20

طهران-سانا

كلف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري فريقاً رفيعاً بدراسة أسباب حادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له مساء أمس في محافظة أذربيجان الشرقية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” أن اللواء باقري كلف الفريق برئاسة العميد علي عبد اللهي وعضوية خبراء متخصصين وفنيين مدنيين وعسكريين لدراسة أبعاد وأسباب تحطم الطائرة.

وأشارت الوكالة إلى أن الفريق بدأ عمله في موقع الحادث في محافظة أذربيجان الشرقية على أن يتم الإعلان عن نتائج الدراسات الميدانية لاحقاً.

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