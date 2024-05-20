زاخاروفا: مفاوضات حل الأزمة الأوكرانية يجب أن تقوم على الوعي بالواقع

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن “صيغة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي” للسلام في أوكرانيا واللقاءات الدولية المستندة إليها لن تكون وسيلة للخروج من المأزق بالنسبة لنظام كييف.

ونقلت وكالة نوفوستي عن زاخاروفا قولها في قناتها على تلغرام: “نتساءل من يخدعون بهذه “الصيغة”.. أنفسهم أم الشعب الأوكراني.. لن تكون صيغة زيلينسكي والتجمعات الدولية المستندة إليها سوى أداة لتفاقم أزمة نظام كييف”، مضيفة: “على ما يبدو يتوقعون أنه مع قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا سيكونون قادرين على جمع المزيد من الأوكرانيين الذين سيسدون معهم الثغرات في سفينتهم الغارقة”.

وشددت زاخاروفا على أن المفاوضات “ليست رحلة محكوماً عليها بالفشل إلى جنيف، بل هي عمل شاق يقوم على المسؤولية والوعي بالواقع واحترام القانون الدولي وما إلى ذلك”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد في وقت سابق أن موسكو لم تتلق أي مقترحات جادة للمفاوضات مع أوكرانيا تهدف حقاً إلى ضمان المصالح المشروعة للأطراف المعنية منذ اجتماع اسطنبول عام 2022.

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