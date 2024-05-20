ندوة عن أدباء وكتاب الواقع الاجتماعي في المركز الثقافي بأبو رمانة

دمشق-سانا

أقام النادي الأدبي الثقافي والمركز الثقافي في أبو رمانة ندوة ثقافية تناولت أدباء وكتاباً قاموا بتصوير الواقع الاجتماعي الذي يتشابه مع الواقع الحالي في صالة المركز بأبو رمانة في دمشق.

مدير الهيئة العامة السورية للكتاب الدكتور نايف الياسين سلط الضوء على شخصية هنري شيناسكي في روايات وكتابات مختلفة للأديب الأمريكي هنري تشارلز بوكوفسكي الذي يعتبر من أهم الأدباء الذي حظي بشعبية كبيرة وهو معروف للمثقفين العرب، وتعرض بحياته إلى كثير من الشقاء الذي انعكس على أدبه خلال كتابته في سن مبكرة.

ورأى الدكتور الياسين أنه كلما اهتم الكتاب بالفقراء كلما ازدادت شعبيتهم، وهذا ظهر في كتابات بوكوفسكي في قصصه وروايته التي سبقه أرنست همنغواي في مجموعة من قصصه وتضم أكثر من عشرين قصة قصيرة.

وجاء محور الدكتور وائل بركات عن شخصية مورسو اللامبالي وعبثية الحياة بطل رواية الغريب لألبير كامو الشخصية الفرنسية التي عاشت في الجزائر وذهبت ضحية تداعيات وجرائم اجتماعية، مبيناً أن شخصية البطل خارجة عن المألوف بتصرفاته التي كان منها أنه أثناء مراسم دفن جثمان أمّه شرب القهوة مع الحارس ودخن لفافات التبغ بجانب الجثمان وكان صادقاً جداً.

على حين سلطت الدكتورة ربا ياسين الضوء على شخصية غريغور سامسا في رواية التحول المسخ للتشيكي الألماني فرانز كافكا التي تكونت عبر خيال الكاتب وتحركت بأحداث تشدُّ القارئ منذ بدايتها كي يتابعها حتى تنتهي.

وقدمت الشاعرة إيمان موصلي عن شخصية سكارليت أوهارا في رواية ذهب مع الريح للكاتبة الأمريكية مارغريت ميتشيل بينت جوانب إنسانية كثيرة من خلال حركة البطلة التي ظهرت خلال الحرب الأهلية الأمريكية، وكانت عبارة عن صراعات داخلية حدثت داخل الولايات المتحدة في الفترة من عام1861 إلى 1865.

وفي تصريح لـ سانا بين الشاعر والناقد الدكتور راتب سكر مدير النادي الثقافي أن الندوة تساهم في تشجيع المجتمع والمثقفين، ولا سيما الشباب على الاطلاع على كل الآداب التي من شأنها أن تغني فكرهم وتنمي المثاقفة المطلوبة، ومعرفة الأدب العالمي وما يتضمنه من إيجابيات وسلبيات.

أدارت الندوة رئيسة تحرير مجلة شامة أريج بوادقجي.

محمد خالد الخضر

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency