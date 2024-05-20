أثر… معرض يجسد جمال الخيول والطبيعة للفنانة ونسة عابد

دمشق-سانا

عبرت الفنانة التشكيلية ونسة عابد عن حبها للخيل العربي الأصيل والطبيعة من خلال لوحات معرضها الفردي الثاني الذي حمل عنوان أثر وافتتح مساء اليوم في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة.

المعرض الذي دعت اليه جمعية بيت الخط العربي والفنون ضم 24 لوحة بأحجام كبيرة وبتقنية الالوان الزيتية وبأسلوب واقعي.

وعن المعرض قالت الفنانة ونسة في تصريح لمراسل سانا: اخترت عنوان أثر لمعرضي تجسيداً لقيمة العمل الذي يتركه الإنسان في الحياة، مبينة أن اختيارها لمواضيع أعمالها جاء نتيجة حبها لجمال الخيل العربي والطبيعة وما يهبانه للإنسان من راحة نفسية وتوازن وانسجام روحي.

بدورها الفنانة التشكيلية ريم قبطان رئيسة مجلس إدارة جمعية بيت الخط العربي والفنون أوضحت أن الفنانة ونسة تمتلك رهافة فنية خاصة من خلال تعاملها مع مواضيعها وألوانها وهذا ما ينعكس أيضا من خلال جهودها في تدريب طلاب الجمعية وإكسابهم مهارات فنية مهمة، مبينة أن فناني الجمعية يمتلكون مشاريعهم الفنية الخاصة إلى جانب المشروع الفني والثقافي الذي يجمعهم في خدمة الثقافة في سورية.

يذكر أن ونسه عابد مهندسة زراعية وعضو في اتحاد الفنانين التشكيلين السوريين وعضو مجلس إدارة وعضو مؤسس في جمعية بيت الخط العربي والفنون ومدرسة لمادة الفنون في عدة معاهد خاصة وفي الجمعية ولها معرض فردي وعدة مشاركات في معارض جماعية.

محمد سمير طحان

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