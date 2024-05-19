معرض (ربيع حلب 2024)… أعمال تحاكي الفن والإبداع

حلب-سانا

تحت عنوان “ربيع حلب 2024” نظم اتحاد الفنانين التشكيليين في حلب المعرض الفني السنوي لفناني حلب وذلك في صالة الأسد للفنون الجميلة، بمشاركة 44 فناناً تشكيلياً ونحاتاً عرضوا فيه لوحاتهم التي تحاكي مضامين الحياة المتنوعة وعدة منحوتات إبداعية تجسد جمال الفن والمرأة والطبيعة.

وأشار أمين سر اتحاد الفنانين التشكيليين في سورية غسان غانم في تصريح لمراسلة سانا إلى أن المعرض سنوي ويقدم أكبر تشكيلة من أعمال فناني حلب بمدارس مختلفة، منها الانطباعي والتجريدي والسريالي والكلاسيكي.

بدوره أوضح رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين بحلب يوسف مولوي أن المعرض يشكل تظاهرة سنوية تتناول آخر نتاج أعمال الفنانين بحلب من معاناتهم وأحاسيسهم المختلفة وذلك من خلال الألوان والرموز والخطوط والحروف أو المنحوتات، وتأكيد على أنهم قادرين على النهوض بالحركة الفنية والثقافية.

ومن المشاركين أوضح الفنان زاوين برداقجيان أنه اعتمد على الرسم بطريقة جديدة من خلال السيراميك اللين، مستخدما الخيال والتخيل بعيداً عن الواقع.

وقالت الفنانة التشكيلية نجلاء دالاتي انها تشارك بشكل دوري في معرض ربيع حلب وتعمل على توثيق حاراتها منذ عشرين عاماً وقدمت لوحة عن حارة بوابة القصب إحدى حارات حلب القديمة ولكن برؤية جديدة، فأظهرت دفء الحجر وجمال التفاصيل.

فيما شارك النحات صالح البوشي بثلاث منحوتات الأولى عمل لأهل غزة وانتصارهم العظيم، والثانية غزالان من الحجم الكبير لوضعهم في الساحات من مادة البيتون المسلح مقاومة للعوامل الجوية ومطلية باللون النحاسي البرونزي، واعتبر البوشي أن كل لوحة تحمل رسالة مختلفة عن الأخرى وساهمت في اظهار جمال مدينة حلب ورونقها.

حضر المعرض مجموعة كبيرة من الفنانين والمهتمين بالفن، ويستمر المعرض لمدة أسبوع.

آلاء الشهابي

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