إصابة 3 أشخاص جراء حادثي سير على أوتستراد حمص طرطوس

حمص-سانا

أصيب ثلاثة أشخاص جراء حادثي سير وقعا عصر اليوم على أوتستراد حمص طرطوس، بالقرب من ضاحية المجد، نتيجة الدخان الكثيف الناجم عن حريق اندلع على جانب الطريق.

وأوضح قائد فوج إطفاء حمص، الرائد إياد المحمد في تصريح لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفوج تلقت بلاغاً حول نشوب حريق على جانب الطريق الدولي حمص طرطوس، بالقرب من ضاحية المجد، وعلى الفور توجه عناصر الفوج إلى المكان وباشروا بإخماد النيران، مضيفاً: إنه نتيجة الدخان الكثيف الناجم عن الحريق وانعدام الرؤية اصطدمت سيارتان خاصتان بحافلة ركاب، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص أسعفوا للمشفى، وعلى الجانب الآخر من الطريق أيضاً اصطدمت سيارتان خاصتان، واندلعت النار في إحداهما، وتم إخمادها على الفور، كما تمت السيطرة على الحريق وإخماده.

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