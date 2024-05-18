دمشق الفيحاء… معرض للفنان أنطون مزاوي بالمتحف الوطني

دمشق-سانا

بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، احتضنت صالة قصر الحير في المتحف الوطني بدمشق مساء اليوم معرض لوحات فوتوغرافية، بعنوان “دمشق الفيحاء” للفنان الفوتوغرافي أنطون مزاوي.

وتضمن المعرض 24 لوحة فوتوغرافية وصوراً ضوئيةً التقطتها عدسة مزاوي، جسد فيها تفاصيل مدينة دمشق بمعالمها الأثرية والتاريخية وحاراتها القديمة.

وفي تصريح لمراسلة سانا قال مزاوي: إن مشروعه في توثيق مدينة دمشق يحمل العديد من الأوجه عن بلده ومحيطه وأهله، حيث تضمنت لوحاته الحارات الدمشقية وحجارتها وتراثها الذي يعود للعديد من المراحل الزمنية، أقدمها العصر البيزنطي وأحدثها الوقت الحالي.

وأشار مزاوي إلى أن غايته الأساسية من التصوير توثيق جزء من التراث اللامادي لدمشق، الذي يعكس بعضاً من تاريخها وأساطيرها وعلومها.

الجدير بالذكر أن أنطوان مزاوي من مواليد دمشق عام 1964، وهو عضو نقابة المحامين في سورية، باحث ومهتم بشؤون الصورة وآفاقها، ومحاضر وأستاذ زائر لمادة التصوير بأكثر من جامعة، حائز العديد من الشهادات والجوائز والميداليات محلياً وعربياً ودولياً.

زينب علي

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