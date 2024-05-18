“مشروع تحدي شغف القراءة” بدرعا… منصة لإطلاق إبداعات الشباب في مجال القراءة

درعا-سانا

يعد مشروع “تحدي شغف القراءة” المنفذ بمبادرة من فريق مئة كاتب وكاتب، وفريق أثرنا الثقافي، منصةً لإطلاق إبداعات عشرات الشباب من محافظة درعا ممن هم فوق سن الـ 18 عاماً، للمشاركة في منافسات ومسابقات تجمعهم مع أقرانهم لتحفزهم على تقديم أفضل ما لديهم.

وفي تصريحات لمراسلة سانا أوضح المشرف على المشروع مدرس اللغة العربية زهير أبو حامد أن هذه المبادرة التي انطلقت أواخر نيسان الماضي تسعى إلى زيادة الوعي والثقافة لدى الشباب، وتقوم على ثلاث مراحل، الأولى قراءة 10 كتب وتقييم القراء المشاركين من قبل لجنة مختصة بالقراءة من فرع اتحاد الكتاب العرب وموجهي اللغة العربية وأصحاب الاختصاص من النقد

الأدبي، وبعد تجاوز المرحلة الأولى يتأهل المشاركون للمرحلة الثانية، وهي قراءة 10 كتب أخرى ويجري المشترك اختباراً ليتأهل للمرحلة الأخيرة وهي قراءة 10 كتب، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تؤدي إلى الفهم الصحيح للكتب وتزيد الشغف والحب للقراءة.

وأشار المدير المسؤول عن فريق أثرنا الثقافي مالك أبو عاتوق إلى أن الاهتمام بهذا المجال يسهم في بناء جيل مثقف ومتعلم قادر على مواجهة التحديات وتحقيق النجاح في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن هذه المبادرة القرائية ألهمت منذ انطلاقتها الأولى عشرات الشباب في المحافظة للقراءة بلغتهم العربية والاطلاع على آفاق علمية وأدبية وثقافية جديدة تمكنهم من المساهمة في نهوض المجتمع وتطوير منظوماتنا التعليمية والمعرفية.

بدورها المشتركة في المبادرة إسلام الكركي رأت أن الجميل بهذه المبادرة هو إغناء ثقافة الشباب والشابات وتوسيع مداركهم وتعريفهم بأن الكتاب هو مصدر المعلومة الأول، وتعزيز المطالعة، والعودة إلى اللغة العربية والكتاب.

بينما أنهت المشتركة سيدرا عجاج قراءة العديد من الكتب للمشاركة بهذه المبادرة التي تكمن أهميتها في تشجيع الطلبة على القراءة ودفعهم للبحث عن المعلومة من مصادرها الموثوقة المتمثلة بالكتاب، وخاصة في عصرنا الحالي الذي سادت فيه ثقافة الاعتماد على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

ليلى حسين

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