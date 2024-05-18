مكافحة 6400 هكتار من حقول القمح المصابة بحشرة السونة في حماة

حماة-سانا

كافحت مديرية زراعة حماة نحو 6400 هكتار من حقول القمح المصابة بحشرة السونة والنطاطات حتى الآن.

وذكر رئيس دائرة وقاية النبات في مديرية زراعة حماة المهندس فهد محفوص لمراسلة سانا أن اللجان المشكلة على مستوى الوحدات الإرشادية والدوائر الزراعية بينت وجود إصابات بحشرة السونة ومرض الصدأ الأصفر في بعض الحقول بالمحافظة، فضلاً عن ظهور إصابات فطرية بمرض التبقع البستوري نتيجة الأحوال الجوية التي سادت المحافظة وهطول أمطار غزيرة، وانخفاض درجة الحرارة والرطوبة العالية، مبيناً أن عمليات المكافحة تجري بإشراف الوحدات من قبل المزارعين.

وأوضح محفوص أن الإصابة بالصدأ الأصفر وحشرة السونة من الأمراض الخطيرة بالنسبة لمحصول القمح، حيث تتسبب في نقص الإنتاج وتؤثر على جودة ونوعية القمح، مؤكداً أن فرق الوقاية مستمرة بالتدخل عبر القيام بالمكافحة الكيميائية في الحقول، إضافة إلى تعاون الفلاحين.

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