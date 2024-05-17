16 مستثمراً يجهزون مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحسياء

حمص-سانا

تسهيلات كبيرة تقدمها المدينة الصناعية في حسياء للمستثمرين والصناعيين لتنفيذ مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، تشمل تقديم الأرض بموجب عقود آجار وأسعار رمزية ومنح التراخيص اللازمة.

وبين مدير المدينة المهندس عامر خليل لمراسلة سانا أنه تم تخصيص أرض بمساحة 350 هكتاراً تصلح لإقامة مشاريع إنتاج وتوليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقات المتجددة.

وأضاف خليل: بلغ عدد المستثمرين الجدد الذين تم تأجيرهم أراض 16 حيث استلموا الأراضي وبدؤوا بإجراءات الترخيص، ويتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاجهم من الكهرباء 191 ميغا واط عند إنجازها، فيما تقدم 7 مستثمرين آخرين بطلبات للاستثمار حيث يقومون بإجراءات استلام مواقع العمل وهم قيد تنظيم عقود الآجار وستنتج مشاريعهم 75 ميغا واط عند استكمالها.

وتنتج مشاريع الطاقات المتجددة الأربعة المستثمرة حالياً في المدينة الصناعية بحسياء 26.2 ميغا واط.

تمام الحسن

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